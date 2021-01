Die Herausforderungen der Biden-Administration und „der beste Weg, den Karren aus dem Graben zu holen“

„Der amerikanische Karren steckt am Straßenrand fest und US-Präsident Joe Biden weiß, dass er wieder in Fahrt kommen muss. Er weiß auch, dass es keinen Abschleppwagen gibt, der stark genug ist, um zu helfen. Dabei ist das Risiko groß, dass ein Tritt aufs Gas zu einem unkontrollierbaren Schlingern und einer Kollision führen könnte oder zu durchdrehenden Rädern, die den Karren tiefer in den Schlamm sinken lassen.

Während die neue Regierung versucht, Amerikas Schulden um weitere 1,9 Billionen Dollar aufzustocken, mit weiteren Ausgaben, die später in diesem Jahr folgen sollen, stellen sich die Investoren wichtige Fragen. Wird diese Geldschwemme die Wirtschaft letztlich in eine inflationäre Katastrophe stürzen? Oder führt es zu einer Generation von Unternehmenszombies und jahrelanger nachlassender Produktivität?