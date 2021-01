Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

The Grounds will Wandelanleihen ausgeben - Bezugsrecht für Aktionäre Das Immobilien-Unternehmen The Grounds Real Estate Development kündigt die Emission einer Wandelanleihe an. „Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 3 Jahren und werden mit einem Kupon von 6,00 Prozent p.a. verzinst. Der …