RBC belässt Allianz SE auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Allianz-Aktie auf "Underperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die europäischen Erst- und Rückversicherer blickten wegen der Corona-Pandemie und überdurchschnittlicher Naturkatastrophen auf ein schwieriges Jahr zurück, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Das vierte Quartal dürfte aber bereits signalisieren, dass das Schlimmste hinter der Branche liege. Insgesamt böten die Assekuranzen mit 5,6 Prozent die attraktivste Dividendenrendite im europäischen Sektorvergleich./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 17:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.