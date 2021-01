Erst kam es in etwa so, wie es aus der Opposition um Matteo Salvini und Giorgia Meloni prophezeit wurde: Premier Giuseppe Conte hat die Regierung doch noch mal gesichert, und die Vertrauensfrage knapp gewonnen. Das Ergebnis bei den Abgeordneten fiel deutlicher aus als in der Kammer des Senats, wo auch Senatoren auf Lebenszeit sitzen (sofern

Der Beitrag Italien: Die große „Ursula“-Koalition soll Salvini verhindern erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Giovanni Deriu.