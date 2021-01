DWS legt Xtrackers Nasdaq 100 ETF mit 0,2 Prozent jährlicher Pauschalgebühr auf Gastautor: Simon Weiler | 27.01.2021, 06:55 | 36 | 0 | 0 27.01.2021, 06:55 | Neuer ETF bietet Zugang zum stark technologielastigen Nasdaq-100-Index „Investoren richten ihre Portfolios zunehmend auf eine Wirtschaft aus, die künftig noch stärker von Innovationen und Digitalisierung dominiert sein wird. Daher rechnen wir mit einer hohen Nachfrage nach unserem Nasdaq 100 UCITS ETF, der zudem attraktive Gebühren aufweist“, sagt Simon Klein, Global Head of Passive Sales bei der DWS. Drei weitere Xtrackers-ETFs mit Fokus auf ESG und US-Aktiensektoren gestartet » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



