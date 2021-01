Bremerhaven (ots) - Mit dem Technologie- und Innovationszentrum

Wasserstofftechnologie will der Bund die emissionsfreie Mobilität gezielt

vorantreiben. Im Rahmen eines Wettbewerbs wird dafür bundesweit nach dem besten

Ort gesucht. Das Land Bremen hat sich beworben und sein Konzept termingerecht

beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

eingereicht.



"Wir haben bereits mit dem Modellprojekt 'Wasserstoff - Grünes Gas für

Bremerhaven', in dem auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes Luneort ein

Elektrolyseur-Testfeld entsteht und mit Hilfe von Windkraft grüner Wasserstoff

produziert werden soll, eine wichtige Forschungsgrundlage in diesem Bereich

geschaffen. Die Vielfalt von Wirtschaft, Wissenschaft, Logistik und Innovation

ist zudem ein weiterer Grund, warum Bremen und Bremerhaven prädestiniert für

dieses Zukunfts-Zentrum sind. Mobilität ist von jeher in unseren beiden

Hafenstädten ein zentrales Thema - egal auf welchen Wegen", sagte die Senatorin

für Wissenschaft und Häfen, Dr. Claudia Schilling, anlässlich der

Konzepteinreichung. Gedacht ist das Zentrum als Zusammenarbeit verschiedener

Institutionen und Unternehmen an einem Standort.







Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung sowie der Senatorin

für Wirtschaft, Arbeit und Europa (SWAE). Unterstützt wurden die Beteiligten von

bremenports, den Fraunhofer-Instituten für Windenergiesysteme (IWES) und für

Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), der Hochschule

Bremerhaven, dem Institut für Raumfahrtsysteme (DLR-RY), dem

Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven (ttz), H2BX e.V. sowie AviaSpace Bremen

e.V. und regionalen und überregionalen Unternehmen, wie FAUN Umwelttechnik GmbH

& Co. KG, die KIRCHHOFF Gruppe, MAFI und TREPEL Technology GmbH,

Global GmbH & Co KG, DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH und der OHB System AG.



Im geplanten Technologie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie für

Mobilitätsanwendungen sollen wasserstoffbasierte Anwendungen entwickelt werden,

die zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Verkehr beitragen. Neue technische

Möglichkeiten sollen Antworten darauf geben, wie sich Menschen zukünftig

fortbewegen und Waren transportiert werden. Ziel ist die klimaneutrale Mobilität

- auch im Rahmen der EU-Klimaschutzvorhaben bis 2050. Das geplante Zentrum soll

sich auf die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstoff- und

Brennstoffzellentechnologie im Mobilitätsbereich konzentrieren.



"Mit zukunftsweisenden Forschungen wie der Produktion von Grünem Wasserstoff



