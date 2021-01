KEPLER CHEUVREUX belässt Kion auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Markus Almerud

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Kion im Zuge eines Analystenwechsels von 79 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Gabelstapler-Hersteller an die aktuellen Konjunkturentwicklungen sowie die jüngste Kapitalerhöhung angepasst, schrieb der neu zuständige Analyst Markus Almerud in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.