FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 68,80 auf 109,40 Euro angehoben. Der Hersteller von Spezialverpackungen unter anderem für die Pharmaindustrie habe verbesserte Perspektiven vor allem durch einen verstärkten Trend zu Biopharmazeutika und geplanten Kapazitätserweiterungen in diesem Bereich, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/gl

