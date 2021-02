Compleo Charging Solutions AG gewinnt Sebastian Grabert als neuen Head of Investor Relations

Dortmund, 1. Februar 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG, ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gibt heute bekannt, dass Sebastian Grabert das Team ab 1.2.2021 als Head of Investor Relations verstärken wird. Er wird die Betreuung der Investoren und Analysten im In- und Ausland verantworten und berichtet direkt an den Finanzvorstand (CFO) Peter Gabriel.

Sebastian Grabert begann seine Karriere als Equity-Research-Analyst bei Berenberg in London und war in dieser Funktion für den paneuropäischen Software- und IT-Dienstleistungs-Sektor zuständig. Nach seiner Tätigkeit bei Berenberg verantwortete er als Abteilungsdirektor im Aktienresearch der HSBC Geschäftsbank die Betreuung europäischer Hardware-Technologieunternehmen. Zuletzt leitete er das Deutschland-Büro der Euronext und begleitete in dieser Funktion Technologieunternehmen beim Kapitalmarktzugang. Sebastian Grabert ist ausgebildeter Bankkaufmann. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim sowie an der ESCP Europe. Zudem ist Grabert CFA Charterholder.

Peter Gabriel, CFO bei Compleo kommentiert: "Wir sind sehr froh, Sebastian Grabert mit seiner langjährigen Kapitalmarkterfahrung und seinem internationalen Netzwerk im Team zu haben. Er ist die richtige Person, um Compleos Equity Story im sich derzeit formenden Greentech-Sektor zu transportieren." Sebastian Grabert ergänzt: "Die Mission von Compleo, Europas führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zu werden, hat mich sofort begeistert. Ich freue mich sehr darauf, die internationale Wachstumsgeschichte von Compleo aktiv zu begleiten und ein Teil dieser erfolgreichen Unternehmung zu sein."