MEDIENMITTEILUNG

Neue Wege im Reporting:

ALSO veröffentlicht separaten Nachhaltigkeitsbericht



In den vergangenen zehn Jahren hat ALSO systematisch am Auf- und Ausbau des nachhaltigen Engagements gearbeitet und dies im Rahmen des Geschäftsberichts kommuniziert. Aufgrund des kontinuierlich wachsenden Umfangs der Berichterstattung hat das Unternehmen nun entschieden, am 1. Februar 2021 einen ausgegliederten Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen.

Seit langem berichtet ALSO weit umfassender als gesetzlich vorgeschrieben. Nachdem sich im vergangenen Jahr die Bitten von Stakeholder mehrten, zielgruppenspezifisch zu berichten und damit die Sichtbarkeit der ökonomischen Performance wie des Engagements im Bereich ESG weiter zu steigern, werden künftig Geschäfts- sowie Nachhaltigkeitsbericht getrennt, beide aber rein digital erscheinen.



Die Nachhaltigkeits-Berichterstattung orientiert sich an dem Rahmenwerk der Global Reporting Initiative (GRI), um eine Vergleichbarkeit der Inhalte zu gewährleisten. Nach Erscheinen des Geschäftsberichts der ALSO Holding AG werden die Inhalte, insbesondere was das ökonomische, aber auch das ökologische Engagement des Unternehmens angeht, aktualisiert.

"Themen wie Compliance, Diversity oder der sparsame Umgang mit Ressourcen sind für uns nicht Pflicht, sondern Selbstverständlichkeit. Nachhaltigkeit ist Teil unseres Lebens und unseres Selbstverständnisses. Deshalb haben wir unseren eigenen Weg entwickelt, reflektiert und kritisch, in der Auseinandersetzung mit den Inhalten ebenso wie im Reporting" so Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).



Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20210129de.pdf

Laden Sie hier den ALSO EGS-Bericht 2019/2020.



Pressekontakt ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

E-Mail: beate.flamm@also.com



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 potenziellen Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services, massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT-Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10,7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.



