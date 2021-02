LS-X-Marktbericht DAX-Sprung in den Februar, Covestro ebenfalls TOP Anzeige Autor: LS-X Trader 94 | 0 01.02.2021, 19:23 | Der DAX-Sprung in den Februar ist gelungen, Covestro war ebenfalls TOP und führte die Aktienliste des bekanntesten Börsenbarometer des Landes an. Was waren die Themen des Tages? Der DAX-Sprung in den Februar ist gelungen, Covestro war ebenfalls TOP und führte die Aktienliste des bekanntesten Börsenbarometer des Landes an. Was waren die Themen des Tages? Der Monatsstart im DAX ist gelungen. Die Analysten loben Covestro und Immobilien-Aktien. Auch Bayer kann heute zulegen. Was stand dahinter? Erfahren Sie alles im LS-X-Marktbericht vom 01.02.2021. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Dazu hat Bundeskanzlerin Angela Merkel alle Ministerpräsidenten der Länder per Videokonferenz geladen und wird am Abend noch Ergebnisse präsentieren. Es nahmen zudem Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teil. Im Vorfeld war der "Impffahrplan" Deutschlands und der EU konkreter geworden ist. Bis Ende März sollen 10,9 Millionen Dosen von BioNTech und Pfizer, 1,8 Millionen Dosen von Moderna und 5,6 Millionen Dosen von AstraZeneca geliefert werden. Diese Aktie besprachen wir ebenfalls am Morgen, nachdem es eine EMA-Zulassung gab. Sie reagierte auf diese Meldung direkt mit einem Kursaufschlag. Nach der DAX-Eröffnung über 13.500 Punkten zog der Markt weiter in Richtung der Freitaghochs und schloss die Kurslücke zu Donnerstag. Im Tageshoch erreichten wir mit knapp 13.650 Punkten einen Bereich, der vor allem mittelfristig für einen weiteren Erholungsschub dienen können. Die schauen wir uns im nächsten Absatz noch einmal genauer an. Ohne große Korrektur dieses Bereichs pendelte der Handelstag aus und manifestierte das Kursplus. Folgende Parameter umrahmten den DAX-Handelstag: Eröffnung 13.559,94 Tageshoch 13.648,05 Tagestief 13.518,45 Vortageskurs 13.432,87 Schlusskurs 13.622,02 Mit diesen Daten ergab sich folgender Intraday-Verlauf am ersten Handelstag des neuen Monats: Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus? Aktien-Bewegungen im DAX Ein Gewinner war der Pharmakonzern Bayer. Er hilft dem Biotechunternehmen CureVac bei der Produktion seines Corona-Impfstoffs. Jedoch erst ab Ende 2021, wie heute bekannt wurde. Die Kurszuwächse hielten sich daher in Grenzen. CureVac selbst möchte sein Medikament im Sommer auf den Markt bringen und bis zum Jahresende 300 Millionen Dosen ausliefern. Weiterhin war Covestro gefragt. Zum Kunsstoffhersteller fanden sich gleich mehrere positive Expertenkommentare. Für den Aktienkurs bedeutete diese ein neues Zwei-Jahres-Hoch. Analystenkommentare gab es auch zu Fresenius. Diese waren jedoch negativ und bezogen sich auf den Markt für Dialyse. Laut Daniel Grigat von Stiefel Europe ist hier die Talsohle noch nicht erreicht. Aus diesem Grund standen die Aktien am Ende der DAX-Rankingliste. Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet: Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus? Mittelfristiges DAX-Chartbild Die 13.500 konnte im Nachgang doch verteidigt werden, wenn man den heutigen Schlusskurs genauer im mittelfristigen Chartbild beurteilt. Hier lag das Hoch aus dem September verankert, welches heute wieder überschritten werden konnte: Der Start der neuen Handelswoche gilt damit als gelungen. Ob dieser Schwung am Dienstag eine Fortsetzung findet, besprochen wir gerne morgen mit Daniel Saurenz am Morgen Folgen Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange. Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH. 