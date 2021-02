Black Tusk Resources Inc. schließt erstes Diamantbohrloch im Goldprojekt McKenzie East (Val d’Or, Quebec) ab

2. Februar 2021, Vancouver, B.C. – Black Tusk Resources Inc. („Black Tusk“ oder das „Unternehmen“) (C: TUSK, OTC: BTKRF, FWB: 0NB) freut sich bekannt zu geben, das das erste Bohrloch im Goldkonzessionsgebiet McKenzie East nördlich von Val d’Or (Quebec) abgeschlossen wurde. Das Bohrloch MKE 21-01 durchteufte das Grundgestein in weniger als 20 Metern unter der Erdoberfläche und erreichte eine Tiefe von insgesamt 402 Metern. Der Bohrkern wird derzeit in der Einrichtung von Black Tusk unweit des Konzessionsgebiets protokolliert und erprobt. Die Proben werden an das Labor von ALS Laboratory in Val d’Or geschickt.