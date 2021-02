Anlegerverlag Ballard Power: die Jagd nach dem nächsten Meilenstein! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.02.2021, 16:48 | 63 | 0 | 0 02.02.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Jetzt wird es ernst für Ballard Power und seine Anleger! Die Aktie steht kurz vor einem elementar wichtigen Schritt. Der nächste Meilenstein steht an! Schon in naher Zukunft wird die Aktie die Marke von 30 Euro überschreiten können. Dann wird man in der kanadischen Konzernzentrale sicher die Sektkorken knallen lassen, denn dieser Wert ist einfach der Wahnsinn! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Die Aktie ist ein absolutes Phänomen. Hier ging in den letzten Wochen richtig viel ab und die Anleger versprechen sich noch viel größere Erfolge! Es wird Zeit für Ballard Power, die nächste Schallmauer zu durchbrechen und für riesige Begeisterung bei den Anlegern zu sorgen. Wie weit kann es hier noch hoch gehen? Eins steht fest: Das Ende ist noch nicht in Sicht. Man sollte sich als Anleger also weiter in Stellung bringen, um die großen Gewinne dieser Aktie einsacken zu können. Denn auch heute legt die Aktie wieder um bockstarke 0,44 Prozent zu! Gegenüber dem Vortag entspricht das einem Kurssprung von 0,13 Euro. Der Kurs bewegt sich somit extrem nah an die Marke von 30 Euro und liegt bei tollen 29,60 Euro. Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



