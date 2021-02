Gamestop & Co.: Die Macht der Kleinanleger und die Rolle der Finanzaufsicht

Der FDP-Politiker Florian Toncar sieht die Markteingriffe einiger Neo-Broker im Zuge des Gamestop-Hypes kritisch. Wir hatten Gelegenheit, den Finanzexperten zu den aktuellen Vorgängen, auch im Fall Wirecard , zu befragen.

FondsDISCOUNT.de: Herr Dr. Toncar, in den vergangenen Tagen hatten wir es mit einem völlig neuartigen Phänomen zu tun: Kleinanleger haben sich in einer Art Börsen-Flashmob organisiert und massenhaft Aktien schwächelnder Unternehmen gekauft, allen voran vom Spielhändler Gamestop. Das Ziel, den großen Hedgefonds die Spekulation auf fallende Kurse zu verderben, wurde erreicht: Die Gamestop-Aktie explodierte innerhalb von zwei Wochen um rund 1.700 Prozent. Wie bewerten Sie diese Aktion „David gegen Goliath“ und hätte man so etwas kommen sehen können?