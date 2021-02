Centogene weitete die Aktivitäten im Bereich der COVID-19 Tests aus: Das Unternehmen aus Rostock eröffnet ein weiteres Testzentrum - diesmal am Flughafen Köln/Bonn. „Mit Eröffnung stehen die PCR-Tests des Unternehmens sowohl Passagieren, die in Köln / Bonn abfliegen oder dort ankommen, als auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung; Antigen-Test folgen in Kürze”, so das Biotech-Unternehmen am Mittwoch.Insgesamt ...