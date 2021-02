---------------------------------------------------------------------------

Nova Minerals Limited (Nova oder Unternehmen) (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE: QM3) stellt ein Update mit den zusätzlichen Bohrergebnissen auf dem Vorzeigegoldprojekt Estelle des Unternehmens bereit. Estelle liegt im produktiven Tintina-Goldgürtel.



Mächtige oberflächennahe Abschnitte in Korbel Main dehnen die Grundfläche der Goldvererzung im Südosten und Nordwesten erheblich auf über 1600 m Streichlänge aus



- Neueste Ergebnisse bestätigen eine ausgedehnte Vererzung in Korbel Main

- Die Ergebnisse zeigen weiterhin eine starke Korrelation zwischen der Goldvererzung und den IP-Aufladbarkeitsanomalien.



- Zu den jüngsten signifikanten Abschnitten zählen:



KBDH-054 527 m mit 0,3 g/t

einschließlich 107 m mit 0,5 g/t

55 m mit 0,5 g/t

9 m mit 1,4 g/t

12 m mit 1,0 g/t

9 m mit 1,5 g/t

3 m mit 3,1 g/t



KBDH-045 253 m mit 0,3 g/t

einschließlich 113 m mit 0,5 g/t

46 m mit 0,6 g/t

18 m mit 0,7 g/t



- Bestehende Goldressource von 3,3 Mio. Unzen in den Korbel-Blöcken A und B, gestützt durch die ersten 16 Bohrungen (Korbel ist eines von fünfzehn bekannten Vorkommen auf dem Estelle-Projekt; ASX: 5. Oktober 2020).

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist jetzt für Anfang des 2. Quartals 2021 geplant und wird durch insgesamt 92 Bohrungen in der Hauptlagerstätte Korbel (PAD1-4, 6, 8 und zusätzliche RC-Bohrungen in Block C) gestützt.



Christopher Gerteisen, CEO der NVA, kommentierte: "Wir müssen noch das Ausmaß des Korbel-Hauptsystems abgrenzen und stoßen weiterhin auf mächtige Abschnitte mit Goldvererzung, wodurch sich die Grundfläche weiter vergrößert. Die Bohrung KBDH-045 dehnt die Grundfläche der Ressource erheblich nach Nordwesten aus, was auf das Potenzial hindeutet, dass Block D und Isabella im Verlauf der Bohrarbeiten möglicherweise in Korbel Main zusammenlaufen. Die Bohrung KBDH-054 bestätigt weiterhin, dass SE ein Ausläufer der Korbel-Hauptlagerstätte ist. Die SE-Erweiterungszone sollte das Korbel-Ressourceninventar erheblich vergrößern. Alle bis zum 31. Dezember 2020 niedergebrachten Bohrungen werden jetzt im Labor bearbeitet, einschließlich PAD6 und 8 zusammen mit PAD1 bis 4 und der neuen RC-Bohrungen in Block C, die alle in die kommende Ressourcenschätzung aufgenommen werden, die zu Beginn des zweiten Quartals 2021 erwartet wird.