Inseego Wavemaker PRO 5G Indoor-Router für Unternehmens- und KMU-Kunden weltweit zugelassen

Inseego Wavemaker PRO Indoor Router FG2000e

„Unsere ‚Wavemaker PRO 5G‘-Lösungen verändern die Art und Weise, wie Firmen- und KMU-Kunden über Breitbandzugang denken“, sagt Inseego-Präsident Ashish Sharma. „Egal, ob sie entfernte Zweigstellen betreiben, die eine schnellere Primärkommunikation benötigen, Einzelhandelsstandorte, die eine Failover-Lösung benötigen, oder eine dezentrale Belegschaft, die einen zuverlässigen und sicheren Zugang zu ihrem Unternehmensnetzwerk von zu Hause aus benötigt, der FG2000e-Router bietet unübertroffene Geschwindigkeit, einen hohen Datendurchsatz und eine hohe Zuverlässigkeit – und das zusammen mit Softwarelösungen, die es für IT-Organisationen einfach machen, ihre Geräte zu betreiben und zu verwalten, ihre Netzwerke zu schützen und die Vorteile eines gemanagten 5G-WAN mit mehreren Betreibern zu nutzen.“

Bringt 5G-Unternehmenslösungen auf den globalen Markt

Der Wavemaker PRO 5G-Indoor-Router FG2000e hat jetzt Industriezertifizierungen erhalten, die ihn für den Einsatz in vielen globalen Märkten kommerziell verfügbar machen. Es ist wichtig zu verstehen, dass verschiedene Länder und Regionen unterschiedliche Arten von regulatorischen und 3GPP-Zertifizierungen erfordern, um 5G-Produkte in Mobilfunknetzen betreiben zu können. Die GCF-Zertifizierung beispielsweise belegt, dass die Produkte mit den 3GPP-Standards konform sind und mit Mobilfunknetzen weltweit kompatibel sein werden. Die CE-Zertifizierung ermöglicht den Verkauf von Lösungen an Dienstanbieter und Unternehmenskunden in über 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelszone (EFTA). Die RCM-Zertifizierung bescheinigt, dass elektrische und drahtlose Geräte in Australien verkauft werden können. Und die FCC-Zertifizierung erfordert einen strengen Testprozess, bevor HF-Produkte in den USA verkauft und vermarktet werden dürfen.