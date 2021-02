EnWave verkauft dritte REV-Maschine an die U.S. Army zur Herstellung von Nahkampf-Militärverpflegung

Vancouver, B.C., 10. Februar 2021 - EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gab heute bekannt, dass es einen Kaufvertrag (die "Vereinbarung") mit dem United States Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center ("U.S. Army") zur Lieferung einer 10kW Radiant Energy Vacuum ("REV") Dehydrierungsmaschine unterzeichnet hat. Diese Maschine wird von einem externen Vertragshersteller (der "Fertigungspartner") verwendet, um Nahkampfverpflegung für Feldtests zu produzieren. Der Fertigungspartner wird von der U.S. Army ausgewählt und zugelassen.

Diese Vereinbarung markiert einen wichtigen Meilenstein in den Plänen der U.S. Army, den Einsatz der REV-Technologie von EnWave voranzutreiben. Durch die Auswahl eines Produktionspartners und den Kauf zusätzlicher Maschinen wird die U.S. Army in der Lage sein, kommerzielle REV-getrocknete Produkte für die Verwendung in Close Combat Assault Rations zu beziehen, die sie von zugelassenen MRE-Lieferanten erwerben. EnWave beabsichtigt, mit dem Produktionspartner über kommerzielle Verarbeitungsrechte zu verhandeln, um die REV-Technologie weiterhin für die Herstellung von Militärrationen für die US-Armee zu nutzen und möglicherweise REV-getrocknete Produkte an deren kommerziellen Kundenstamm zu verkaufen.

Das US-Militär ist auf der Suche nach leichteren Feldrationen, die die Truppen satt und zufrieden machen und gleichzeitig die Nährstoffqualität und den Geschmack verbessern. Die Close Combat Assault Rations, die von der U.S. Army mit Hilfe der REV-Technologie entwickelt wurden, sind bis zu 40 % leichter als Standard-Fertigmahlzeiten ("MREs"), haben eine hohe Nährstoffdichte und sind extrem kompakt. Die U.S. Army plant die Unterzeichnung eines kooperativen Forschungs- und Entwicklungsabkommens (die "CRADA") mit dem Fertigungspartner, um die 10kW REV-Anlage in seiner großtechnischen Lebensmittelverarbeitungsanlage zu betreiben und mehrere lagerstabile, komprimierte, REV-getrocknete Close Combat Assault Rations herzustellen. Die Nutzung der 10kW REV-Maschine durch den Fertigungspartner wird auf die ausschließliche Belieferung der US-Armee unter den Bedingungen der CRADA beschränkt sein, kann aber nach Unterzeichnung einer lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvereinbarung mit EnWave an kommerzielle Kunden verkauft werden.