Goldcore wird 1000 kg Grafitkonzentrat für Lithium-Ionen-Batterietests produzieren

11. Februar 2021, VANCOUVER, British Columbia. Goldcore Resources Ltd. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP) („Goldcore“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Base Metallurgical Laboratories Ltd. („Base Metallurgical“) mit der Produktion von 1000 kg Grafitkonzentrat aus den Schlitz- und Bohrkernprobenmaterial des Projekts Berkwood zur Verwendung in angewandten technischen Tests und zur genaueren Charakterisierung des Grafitprodukts aus dem Projekt Berkwood beauftragt wurde. Die Testarbeiten werden sich insbesondere auf Anodenkomponenten der Lithium-Ionen-Batterien konzentrieren. In den letzten vier Jahren hat Goldcore mit Rohgraphit mineralisiertes Gesteinsprobenmaterial aus seinem Grafitprojekt Berkwood in Nordquebec gesammelt und gelagert, um es für zukünftige metallurgische Tests und Anwendungstests sowie als Referenzmaterial für die ausgewiesene Projektressource des Unternehmens zu verwenden (siehe Pressemitteilung vom 19. August 2019). Eine Teilprobe des Referenzrohmaterials wird an Base Metallurgical geschickt und dort verarbeitet, angereichert und gereinigt, um bis zu 1.000 kg hochgradigen Grafit herzustellen.

Goldcore erhält weiterhin großes Interesse von Grafitanwendern und Handelsexperten an weiteren Untersuchungen des Produkts aus dem Projekt Berkwood, um die Anwendungen zu demonstrieren, für die sich das Produkt des Unternehmens am besten eignet. Insbesondere die überzeugende Größenverteilung der Jumbo- und Groß-Flocken, die auf natürliche Weise in der Ressource in Zone 1 auftritt, und die einfache Aufwertung eines Konzentrats von 97,8 % Grafit durch Zerkleinern und Flotation (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2019 und das Video unter https://youtu.be/DXWCpr3G1-c) wird von den Branchenteilnehmern als äußerst ermutigend angesehen.

Michel Robert erklärt: „Selbst im Vergleich zu einer globalen Reihe von Grafitprospektionsgebieten, -projekten und -minen ist es äußerst selten, dass Grafitkonzentrate leicht verarbeitet werden können, um sowohl eine Fülle großer Flocken als auch einen hohen grafitischen Kohlenstoffgehalt zu erzielen. Berkwoods erste Grafitaufbereitungsproben haben bisher diese äußerst wünschenswerten und damit potenziell wertvollen Eigenschaften geliefert.“

Das Unternehmen schickte zuvor ein 97,8%iges Grafitkonzentrat aus dem Projekt Berkwood an ProGraphite, wo das Konzentrat problemlos bis auf 99,95 % gereinigt wurde (Pressemitteilung 27. August 2019). Kurzfristig ist geplant, dass Base Met den Vorgang mit mehr Kern- und Schlitzprobenmaterial wiederholt und dann das Konzentrat an ProGraphite schickt, um es auf 99,95 % zu reinigen, kugelförmigen Grafit herzustellen und den Grafit für die Anwendung in den Anodenkomponenten von Testbatterien zu beschichten. Das Unternehmen wird das gereinigte Produkt auch verwenden, um eine Reihe von Batterieherstellern sowie andere Verbraucher und Käufer von Grafit mit Testproben (üblicherweise in 15-kg-Paketen) zu beliefern, damit diese das Produkt für ihren eigenen anwendungsspezifischen Zweck testen können.

CEO Tom Yingling erklärt: „Ich freue mich sehr, Base Metallurgical Labs mit der Aufbereitung des in den letzten vier Jahren gesammelten Grafits beauftragt zu haben, damit das Labor 1000 kg hochgradigen reinen Grafit produzieren können. Bisher durchgeführte Tests haben ausgezeichnete Dehnbarkeitseigenschaften, eine leichte Reinigungsfähigkeit bis 99,95 % unter Verwendung eines alkalischen Standardverfahrens gezeigt. Außerdem wurde demonstriert, ein hoher Anteil von großflockigem Grafit vorliegt, der sich für die Sphäroidisierung. Die Möglichkeit, 15-kg-Pakete des hochgradigen Grafits des Unternehmens zu versenden, ist einer der wichtigsten Schritte, um möglicherweise eine Abnahmevereinbarung mit einem Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und/oder anderen Grafitverbrauchern abzuschließen.“

Qualifizierter Sachverständiger: Herr Dave Kelsch, P.Geo. ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen:

Goldcore Resources wird von einem Team geführt, dessen Mitglieder gemeinsam eine Erfolgsbilanz von mehr als 150 Jahren in der Auffindung von Minen und deren Ausbau und Betrieb vorweisen können. Zu den jüngsten Erfolgen des Führungsteams von Goldcore zählt die Entdeckung der Grafitressourcen bei Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Goldcore hält sämtliche Rechte an diesem Projekt und die Aktionäre des Unternehmens werden angesichts des dramatischen Anstiegs der Nachfrage nach Grafit für Elektrofahrzeuge von diesem Projekt entsprechend profitieren.

Für das Board of Directors:

Goldcore Resources Ltd.

„Thomas Yingling“

President, CEO & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über das Anlegerservice

bzw. unter der Telefonnummer 1-604-343-7740

info@goldcoreresources.com www.goldcoreresources.com

2200 - 1250 Rene Levesque Blvd. Montreal, QC, H3B 4W8

Tel: (438) 469-0705

#1100 - 1111 Melville Street, Vancouver, BC, V6E 3V6

Tel: (604) 343-7740

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen der Firmenführung des Unternehmens widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Diese Aussagen können daher eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.