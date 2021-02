windeln.de SE: windeln.de launcht WeChat Mini-Programm in China

München, 12. Februar 2021: windeln.de SE ("windeln.de", "Gruppe" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201 und DE000WNDL128) hat das Angebot für Kunden in China weiter ausgebaut und ein eigenes WeChat Mini-Programm (direkt über WeChat zugänglich) und das entsprechende Partnerprogramm ins Leben gerufen. Das WeChat Mini-Programm ist eine Einkaufsplattform der beliebten Messenger-App WeChat, welche von mehr als 900 Millionen Nutzern in China verwendet wird.

Das WeChat Mini-Programm ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Da die Einkaufsplattform direkt mit der Messenger-App WeChat verknüpft ist (App in App), können Benutzer Produkte, die sie im WeChat-Miniprogramm finden, unkompliziert und schnell mit ihren Freunden und ihrer Familie teilen. Das WeChat Mini-Programm bietet auch verschiedene attraktive Marketing-Tools wie Live-Chats mit Kunden oder spezielle Aktionsangebote, die mit Freunden geteilt werden können. Dies spart Unternehmen, die ihre Produkte im WeChat Mini-Programm anbieten, hohe Kosten für Kundenakquise und Marketing und spiegelt das Potenzial dieser Vertriebsplattform wider.

Der neue Vertriebskanal wird über das bestehende effiziente Logistiknetzwerk bedient, das windeln.de im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Über das WeChat Mini-Programm verkauft windeln.de vor allem hochwertige deutsche Babynahrung, Drogerieartikel und Spielzeug. Seit dem Start im Januar 2021 wurde das Mini-Programm von den Nutzern der windeln.de WeChat-Gruppe gut angenommen und entwickelt sich bislang sehr positiv.



Matthias Peuckert, CEO von windeln.de: "Wir sind stolz darauf, dass sich die harte Arbeit unserer Teams im vergangenen Jahr nun auszahlt. Mit dem Start des WeChat Mini-Programms konnten wir einen weiteren Vertriebskanal in China eröffnen. Dies wird uns helfen, unser Geschäft in China weiter zu diversifizieren, es zu stärken und unseren Erfolg auf mehreren Säulen in diesem sehr attraktiven, aber sich ständig verändernden Markt aufzubauen."









Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corporate.windeln.de,

Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk, windeln.jd.hk

