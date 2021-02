Solutiance AG gibt vorläufige Konzern-Zahlen für 2020 bekannt

- wiederkehrende Umsätze (1.729 TEUR) +115% zu 2019

- EBITDA 2020 (-2.502 TEUR) -4% zu 2019

- Umsatz Q4 (589 TEUR) +22% zu Q4 2019

Die Solutiance Gruppe (ISIN: DE0006926504), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, ist im Umsatz trotz der zum Teil massiven Einschränkungen im Zuge der Coronakrise in 2020 weiter dynamisch gewachsen. Der Umsatz stieg in 2020 in einer vorläufigen Betrachtung auf 1.912 TEUR und lag damit 67% über dem Wert des Vorjahres.(1.143 TEUR). Das vorläufige Konzern-EBITDA konnte dank eines strikten Kostenmanagements gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert werden und beläuft sich auf -2.502 TEUR nach -2.606 TEUR 2019. Der Auftragseingang blieb mit 2.248 TEUR auf Vorjahresniveau (2.253 TEUR), wobei im letzten Quartal 2020 eine deutliche Belebung, im Besonderen für das Produkt Betreiberpflichten festzustellen war. Mit einem Plus von 22% lag der Umsatz im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2020 bei 589 TEUR nach 483 TEUR in der Vergleichsperiode des Vorjahrs.

Von den 1.912 TEUR Umsätzen entfiel mit 1.729 TEUR ein Anteil von 91% auf wiederkehrende Plattform-Umsätze (+115% zu 805 TEUR in 2019). Dazu gehören Wartungen und Reparaturen im Dachmanagement, sowie Monitoring von Betreiberpflichten. Diese Umsatzstruktur 2020 spiegelt drei Kräfte wider. In der Corona-Krise wurden weniger Aufträge für die Erfassung neuer Objekte erteilt. So lag der Anteil dieser Einmalumsätze mit 183 TEUR bei nur 9% des Gesamtumsatzes. Besonders stark war der Effekt beim Dachmanagement. Mit nur 76 TEUR lag der Anteil der Umsätze für die Erfassung neuer Dächer um 62% unter 2019 (199 TEUR). Zudem konnte ein Teil der Erfassungsaufträge aufgrund von Beschränkungen im Lockdown nicht mehr in 2020 ausgeführt werden. Das galt vor allem bei Betreiberpflichten mit einem Umsatzanteil von 107 TEUR (-31% zu 155 TEUR in 2019).