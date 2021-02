DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Key word(s): Financing

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch Platzierung einer Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.€



16.02.2021 / 12:50

Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch Platzierung einer Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.€