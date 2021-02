MAX Automation hat am Dienstag Details zu den Zahlen für das Jahr 2020 bekannt gegeben. Vorläufigen Daten zufolge liege der Umsatz bei 305 Millionen Euro, so das Unternehmen aus Düsseldorf. Auf EBITDA-Basis meldet die Gesellschaft einen operativen Gewinn von 5,5 Millionen Euro.„In einem von starken Unsicherheiten geprägten makroökonomischen Umfeld konnte sich die MAX Automation insgesamt gut behaupten”, so MAX Automation. ...