IBU-tec advanced materials AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung an institutionelle Investoren

Weimar, 16. Februar 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat im Rahmen einer Vorabplatzierung insgesamt 750.000 Neue Aktien und 250.000 Aktien aus dem Bestand des CEOs von IBU-tec zu einem fixen Preis von 34 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Der Platzierungspreis in der Vorabplatzierung entspricht dem Bezugspreis für die Ausgabe der Neuen Aktien im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung. Das Bezugsverhältnis wurde auf 16:3 festgelegt, d.h., sechzehn bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von drei Neuen Aktien. IBU-tec erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttomittelzufluss von 25,5 Mio. Euro, die zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Bereich eigener Batteriematerialien, verwendet werden sollen.

Das Bezugsangebot für die Aktionäre wird voraussichtlich am 17. Februar 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis eines Wertpapierinformationsblatts, das voraussichtlich am 17. Februar von der BaFin gestattet und taggleich auf der Homepage der IBU-tec veröffentlicht wird. Die Bezugsfrist für die Aktien der Barkapitalerhöhung läuft vom 19. Februar bis einschließlich 4. März 2021. Ein Bezugsrechtshandel ist geplant. Die Gesellschaft erwartet, dass die Durchführung der Barkapitalerhöhung bis zum 8. März 2021 in das Handelsregister eingetragen wird. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0XYHT5 / WKN A0XYHT) wird voraussichtlich am 10. März 2021 erfolgen.