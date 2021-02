Weißenthurm (ots) - Nichteheliche Lebensgemeinschaften kommen im deutschen

Erbschafts- und Schenkungsrecht nicht vor. Das bedeutet: Wenn es kein Testament

und keinen Erbschaftsvertrag gibt, gehen hinterbliebene Partnerinnen und Partner

leer aus. Hierauf weist das Netzwerk Deutscher Erbrechtsexperten e.V. (NDEEX)

hin.



Sofern keine anderen persönlichen Verfügungen vorliegen, gilt in Deutschland die

gesetzliche Erbfolge. Dabei werden die Verwandten der verstorbenen Person in

Ordnungen aufgeteilt: Verwandte erster Ordnung sind die eigenen Kinder sowie

Enkelkinder. Verwandte zweiter Ordnung sind Eltern, Geschwister sowie Nichten

und Neffen. Die Verwandten dritter Ordnung schließlich sind Großeltern sowie

Onkel und Tanten. Verwandte näherer Ordnungen schließen Verwandte entfernterer

Ordnungen von der Erbfolge aus. Das bedeutet: Sofern ein*e Erblasser*in Kinder

oder Enkelkinder hinterlässt, erben die Eltern und Geschwister nichts. Ehefrauen

und -männer sowie verpartnerte Personen haben ein Sondererbrecht. Sie erben,

obwohl sie mit der verstorbenen Person nicht verwandt waren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Unverheiratete Partnerinnen und Partner haben keinerlei rechtliche Ansprüche aufdas Erbe. Problematisch wird dies insbesondere bei gemeinsamenVermögensgegenständen - wie zum Beispiel Immobilien. Wenn eine Teileigentümerinstirbt, geht ihr Anteil automatisch an deren gesetzliche Erbinnen und Erbenüber. So können Eigentümergemeinschaften entstehen, die eigentlich nicht gewolltsind.Absicherung durch Testament und VermächtnisEine rechtzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema ist daher in nichtehelichenLebensgemeinschaften besonders wichtig. Wer möchte, dass Partnerin oder Partnererben, braucht ein Testament oder einen Erbvertrag. Der wesentliche Unterschiedzwischen diesen beiden Verfügungen ist, dass der Erbvertrag nach dem Tod desVertragspartners unwiderruflich und nicht einseitig abänderbar ist.Bestmöglich abgesichert sind nichteheliche Partnerinnen und Partner, wenn sieals Alleinerbende im Testament oder Erbvertrag eingesetzt werden. Dabei solltenunbedingt mögliche Pflichtteilsberechtige bedacht werden: War die Person zumZeitpunkt des Todes noch verheiratet und hatte keinen Scheidungsantrag gestellt,können Ehepartner*innen und Kinder Pflichtteile von bis zu 50 Prozenteinfordern. Um das zu vermeiden, können Ehemänner und -frauen mittels einesScheidungsantrags ausgeschlossen werden. Wer seine Kinder vom Erbe ausschließenmöchte, müsste zu Lebzeiten mit ihnen einen Pflichtteilsverzicht aushandeln.