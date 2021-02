Französischer Handelskonzern Carrefour verspürt Rückenwind durch Corona

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Supermarktriese Carrefour hat 2020 Rückenwind durch den Corona-Lockdown in Frankreich und den Trend zum Home Office verspürt. Denn: Die Menschen kochten und aßen mehr daheim, kauften also auch mehr Lebensmittel ein. Aber auch Kostensenkungen zeigten Wirkung. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 3,6 Prozent auf 2,17 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte.

Der Umsatz inklusive Umsatzsteuer fiel auf vergleichbarer Basis um mehr als 2 Prozent auf 78,8 Milliarden Euro, was aber an negativen Wechselkurseffekten lag. Diese sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert wäre es ein Plus von fast 8 Prozent gewesen. Ohne Wechselkursbelastungen wäre auch das operative Ergebnis deutlicher gestiegen. Das Nettoergebnis lag mit rund 1,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.