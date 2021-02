Media and Games Invest Zahlen für 2020 - kommt Kapitalerhöhung? Nachrichtenquelle: 4investors | 18.02.2021, 11:39 | 7 | 0 | 0 18.02.2021, 11:39 |



Weiterlesen auf 4investors.de Media and Games Invest hat am Donnerstag Zahlen für das Jahr 2020 vorgelegt. Die Gesellschaft meldet den vorläufigen Daten zufolge einen Umsatz von 140,2 Millionen Euro nach 83,9 Millionen Euro im Jahr 2019. Auf EBITDA-Basis hat Media and Games Invest einen operativen Gewinnanstieg von 15,5 Millionen Euro auf 26,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Man liege deutlich über den Prognosen, so das Unternehmen. Den ungeprüften ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

Media and Games Invest Aktie





