Goldcore startet den Versand von Graphit zur Vorbereitung der Produktion einer Testbatterie

19. Februar 2021, VANCOUVER, B.C. Goldcore Resources Ltd (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP) („Goldcore” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass sich mehrere Tonnen graphitischer Gesteinsproben, die in den letzten vier Jahren im Rahmen der Bohrprogramme sowie der Oberflächen-Schürfgrabungsprogramme des Unternehmens entnommen wurden, derzeit auf dem Weg zu Base Metallurgical Laboratories Ltd. („Base Metallurgical”, www.basemetlabs.com) befinden; dort wird das Material zur Produktion von ca. 1.000 kg Graphitkonzentrat aufbereitet. Dieses Material wird zur Produktion von Anodenmaterial für Batterien eingesetzt, um Testbatterien zu produzieren.

Base Metallurgical wird das graphitische Gesteinsprobenmaterial aus dem Graphitprojekt Berkwood von Goldcore im Norden von Quebec zerkleinern, durch Flotation aufbereiten und reinigen. Base Metallurgical gilt als einer der führenden Branchenexperten auf seinem Gebiet und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit dem Flotations-Konzentrationsprozess.

Michel Robert nahm dazu wie folgt Stellung: „Base Metallurgical ist sehr bekannt für sein Know-how im Bereich Mineralienaufbereitung und kann auf viele Jahre Branchenerfahrung zurückblicken.”

Das von Base Metallurgical produzierte Konzentrat wird an ProGraphite gesandt und dort auf 99,95 % gereinigt (siehe Pressemitteilung vom 27. August 2019) und zu Kugelgraphit verarbeitet; weiter wird das Graphit dann zum Einsatz in den Anodenkomponenten von Testbatterien beschichtet.

Die Einformung von natürlichem Graphit ist wichtig in einer Batterie, da sie die Nutzbarkeit eines leitfähigen Oberflächenbereichs optimiert, der die Leistungsfähigkeit der Batterie verbessert; dies ist auf die erhöhte Graphit-Packungsdichte in der Anode zurückzuführen, während die Beschichtung des Kugelgraphits die Oxidation das Graphits verlangsamt und somit die Zahl der Ladezyklen und die Lebensdauer der Batterie verlängert.

Tom Yingling, der CEO, erklärte wie folgt: „Ich freue mich sehr, dass wir den Versand unseres Graphits an Base Metallurgical starten konnten, da dies ein wichtiger Schritt ist, um unser Graphit für die Prüfung in Lithium-Ionen-Batterien aufbereiten zu lassen. Damit kommen wir auch unserem Ziel näher, die 1.000 kg zu bekommen, die wir benötigen, um mit dem Versand von 15-kg-Paketen des hochgradigen Graphits des Unternehmens an Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien und andere Graphit-Konsumenten zu beginnen, was einen der entscheidenden Schritte für den potenziellen Abschluss einer Abnahmevereinbarung darstellt.“