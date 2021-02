Chinas holprige Hausse eröffnet neue Erholungspotenziale

Chinesische Aktien gehörten im vergangenen Jahr zu den globalen Spitzenreitern. Der MSCI China All Shares Index stieg in US-Dollar gerechnet um 33,4 % und lag damit deutlich vor dem MSCI World mit einer Steigerung von 15,9 %, wobei die aggressivere Reaktion Chinas auf COVID-19 dem Markt zugutekam. Ein besseres Management der Pandemie und gezielte politische Maßnahmen führten zu weniger sporadischen Lockdowns, während die Exporte widerstandsfähig blieben. Daher erholte sich die Wirtschaftstätigkeit deutlich von der Kontraktion im ersten Quartal, und chinesische Unternehmen profitierten von einer schnelleren Gewinnerholung als ihre Konkurrenten in den Industrieländern.

Wachstumstitanen beherrschen den Markt