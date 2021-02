Ölpreise fester - Förderung in Texas steigt wieder

Anzeige

London 22.02.2021 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt wieder fester. Die Förderung in Texas steigt nach den Ausfällen der vergangenen Woche. Derweil bahnen sich offenbar neue Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Russland an.



Für Brent- und WTI-Rohöl geht es in der Woche vor dem nächsten OPEC+ Treffen wieder nach oben. Die Marktteilnehmer schauen auf eine steigende Produktion in Texas, sehen aber weiterhin Risiken in den nächsten Tagen.