Auch wenn die Encavis Aktie derzeit relativ weit vom Allzeithoch bei 25,55 EUR – gesehen im Januar – zurückgekommen ist, so war diese “Beruhigung” wahrscheinlich überfällig und “gut” für die Aktie. Konsolidierung nach den extremen Anstiegen, die man in den letzten Monaten sehen konnte, war überfällig – die Story ist ungebrochen. Dennoch: Encavis ist ein Wachstumswert im Nachhaltigkeitssektor mit grossen Plänen, starken Wachstumsraten und in einem Zukunfstmarkt tätig. Derzeit möglicherweise wieder in Regionen angekommen, die einen Einstieg wieder interessant machen könnten..

Es sollte nicht vergessen werden, dass Gewinnmitnahmen durchaus legitim und gesund für eine Aktie sind. Und möglicherweise neue Chancen eröffnen.

29 % mehr “nachhaltig gewonnenen” Strom

So kräftig stieg die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Jahr 2020. Stromproduktion stieg von rund 2,66 Terawattstunden (TWh) im Jahr zuvor auf gut 3,43 TWh im Jahr 2020 und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Und vermied den Ausstoß von mehr als 1,25 Millionen Tonnen CO 2 .

Verantwortlich für den starken Anstieg waren der volle Jahreseffekt der Akquisitionen weiterer Wind- und Solarparks. Ein Effekt, der sich insbesondere im laufenden Geschäftsjahr 2021 noch stärker auswirken wird, nachdem die beiden spanischen PV-Großprojekte Talayuela (300 MWp) und La Cabrera (200 MWp) erstmalig grünen Strom in ihrer Ganzjahresproduktion 2021 beisteuern werden.

