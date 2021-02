---------------------------------------------------------------------------

MAX21 AG: KAPITALERHÖHUNG EINGETRAGEN.

ERFOLGREICHER GESCHÄFTSABSCHLUSS 2020.

VORLÄUFIGE ZAHLEN 2020 ERWARTET.



Weiterstadt, 23.02.2021. Nach der erfolgreichen Platzierung ist die Kapitalerhöhung der MAX21 AG zwischenzeitlich in das Handelsregister eingetragen worden. Das Grundkapital beträgt nun EUR 3.215.715,00, eingeteilt in 3.215.715 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Die Satzung der Gesellschaft wurde entsprechend angepasst.



Die von Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2021 beschlossene Barkapitalerhöhung von EUR 2.572.572,00 um EUR 643.143,00 auf EUR 3.215.715,00 war deutlich überzeichnet, sodass ein Teil der Nachfrage nicht bedient werden konnte. Begleitet wurde die Transaktion von der BankM AG.

Mit dem Zufluss der Mittel startet die MAX21 das erweiterte Wachstumsprogramm für die Tochter Binect GmbH. Die geplante und mit ersten Meilensteinen schon begonnene Harmonisierung und Optimierung der technischen Plattform geht konsequent in die nächste Phase. Neben dem Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten erfolgt kurzfristig auch die Besetzung neu geschaffener Positionen im Technikbereich für die weitere Plattform-Optimierung.



Derzeit befinden sich MAX21 und Binect in der Erstellung des Jahresabschlusses. Auch im Dezember setzte sich der erfolgreiche Geschäftsverlauf fort, so dass nach heutigem Stand davon auszugehen ist, dass mindestens die Mitte Dezember im Rahmen der Prognoseanhebung in Aussicht gestellten Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 erreicht werden. Die Veröffentlichung der vorläufigen Finanzzahlen ist gemäß Finanzkalender der Gesellschaft für den 03. März angekündigt; es ist vorgesehen, die Zahlen wie gewohnt in einer Online-Konferenz genauer zu erläutern. Die Einladung dazu erfolgt über die entsprechenden Verteiler.



Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen



MAX21 AG



Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Robert-Koch-Straße 9

64331 Weiterstadt



E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de



Über die MAX21 AG



Die MAX21 ist eine Technologie-Holding. Kernbeteiligung der MAX21 AG ist die Binect GmbH. Die Binect GmbH bietet Softwarelösungen und Outsourcing-Dienstleistungen für die hybride und digitale Geschäftskommunikation und gehört zu den führenden Mittelstands-Anbietern im deutschen Markt.



Die MAX21 AG ist im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).



---------------------------------------------------------------------------

23.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MAX21 AG

Robert-Koch-Straße 9

64331 Weiterstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 9067-0

Fax: +49 (0)6151 9067-295

E-Mail: investoren@max21.de

Internet: www.max21.de

ISIN: DE000A3H2135

WKN: A3H213

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1170437



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1170437 23.02.2021



°