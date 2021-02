Moskau (ots/PRNewswire) - Famtech ist eine Technologie, die Familien auf ihrem

Weg zu mehr Wohlstand und Wohlbefinden unterstützen soll. Auch wenn der Begriff

nicht weit verbreitet ist, existiert die Famtech-Branche bereits und wächst mit

Start-ups und gemeinnützigen Initiativen schnell. Diese Initiativen helfen

Familien dabei, ihre Finanzen in Schach zu halten, auf ihre Gesundheit zu

achten, Familienplanung durchzuführen und Tagesmütter, Lehrer, Krankenschwestern

usw. einzustellen. Im Zuge der COVID-19-Pandemie wenden sich mehr Unternehmen

und Philanthropen dem "Famtech" zu.



Woran liegt das? Im Jahr 2020 gerieten Familien durch einen schrumpfenden

Arbeitsmarkt, steigende Kosten und neue Pflichten unter Druck. Familien brauchen

aktuell mehr Unterstützung denn je, und viele Menschen haben das erkannt. Als

Reaktion auf die COVID-19-Krise haben mehr als 130 Projektgründer das "Fam Tech

Founders Collaborative" ins Leben gerufen (https://www.forbes.com/sites/marybeth

ferrante/2020/03/17/27-female-famtech-founders-come-together-to-care-for-familie

s-during-the-covid-19-crisis/) .





Ein weiterer Grund: Millennials (https://news.crunchbase.com/news/babytech-boom-millennials-startups-pave-way-for-growth/) gründen ihre eigenen Familien undzählen auf Technologie. Noch vor 10 Jahren waren Babytech und FemtechNischenmärkte, jetzt wachsen sie rasant. Laut einem Frost & Sullivan-Bericht (https://ww2.frost.com/news/press-releases/frost-sullivan-defines-top-femtech-global-opportunities-by-2024/) wird der Umsatz des Femtech-Marktes bis 2024 1,1 Mrd.USD erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von12,9 %. Dazu gehört zum Beispiel: AMMA Pregnancy Tracker(https://pregnancytracker.app/) , ein internationaler Dienst für schwangereFrauen und ihre Familien, der zuvor eine Startrunde von 1,6 Millionen USD fürInvestitionen von Business Angels abgeschlossen hatte, hatte im Dezember 2020von dem Geschäftsmann und Philanthropen Igor Rybakov den Betrag von 200.000 USDerhalten, und der Wert des Startups stieg innerhalb eines Jahres um dasVierfache auf 24,5 Millionen USD.Was erwartet uns in den nächsten 30 Jahren? Laut Geschäftsmann und PhilanthropIgor Rybakov:1. Bahn frei für die jungen Leute! In 30 Jahren wird mehr als die Hälfte derWeltbevölkerung unter 30 sein. Das Verständnis des Lebens von 30-Jährigen wirdbestimmen, wie unsere Welt aussehen wird. Als Antwort auf diese Herausforderungbauen wir und unsere Partner das RYBAKOV PLAYSCHOOL-Netzwerk von 10.000.000Kindergarten- und Grundschullehrern für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren auf,um sie so fit wie möglich für die Zukunft zu machen. Unsere Zukunft drückt heute