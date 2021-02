sino AG hebt Dividende stark an

Aktionäre der sino AG sollen für das Geschäftsjahr 2019/2020 eine Dividende erhalten. Der Düsseldorfer Broker, dessen Aktienkurs an der Frankfurter Börse aktuell bei 41,00 Euro notiert, will je sino Aktie eine Dividende von 2,92 Euro ausschütten. Einen entsprechenden Vorschlag wolle man der am 23. April 2021 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft unterbreiten, kündigt das Unternehmen an.„Zur Stärkung der ...