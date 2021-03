DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Landmarkgebäude CIELO erhält neuen Eigentümer



01.03.2021 / 07:15

Landmarkgebäude CIELO erhält neuen Eigentümer

DEMIRE beteiligt sich an Bürokomplex an der Frankfurter Theodor-Heuss-Allee



Langen, 1. März 2021. Die unter dem Namen CIELO bekannten Gebäude des prominenten Bürokomplexes an der Theodor-Heuss-Allee 100-104 in Frankfurt am Main erhalten einen neuen Eigentümer, an dem die RFR Gruppe und die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG gleichberechtigt beteiligt sind.