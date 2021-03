JEFFERIES stuft Kering auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kering von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 650 auf 630 Euro gesenkt. Mit den Herausforderungen aus dem Jahr 2020 im Rücken sei die Bewertung des Luxusgüterkonzerns wieder attraktiver, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte selbst angesichts seiner eher vorsichtigen Erholungserwartungen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 01:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 01:25 / ET







Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flavio Cereda

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 630

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





