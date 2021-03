Pharmafirma Medios wird für 2021 optimistischer - Aktie legt zu

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios blickt trotz Herausforderungen optimistischer auf das laufende Jahr und erhöht deshalb seine Prognose. Medios geht davon aus, dass sich die coronabedingten Sondereffekte, die das Ergebnis belasten, im Verlauf des Jahres abschwächen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Medios-Aktie legte nach den Nachrichten um rund sieben Prozent zu.

Für 2021 erwartet Medios nun einen Umsatz zwischen 1,15 und 1,20 Milliarden Euro - auch dank der jüngst vollzogenen Übernahme des Großhändlers Cranach Pharma. Bisher hatte der Vorstand Erlöse in Höhe von mehr als einer Milliarde angepeilt. Beim bereinigten Ergebnis vor Steuern (EBT) hat das Pharmaunternehmen jetzt 31 bis 32 Millionen auf dem Zettel. Bisher hatte das Management mit rund 30 Millionen gerechnet.

Seine Jahresziele für 2020 hat Medios nach eigenen Angaben erreicht: Der Konzernumsatz stieg um mehr als ein Fünftel auf 626 Millionen Euro. Das um Sonderaufwendungen bereinigte Konzernergebnis vor Steuern (EBT) sank jedoch um mehr als ein Viertel auf 11,8 Millionen Euro. Den vollständigen Jahresabschluss will der Konzern Ende März vorlegen./knd/stw