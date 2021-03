EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung Cicor mit neuem Grossaktionär Bronschhofen, 3. März 2021 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den Bereichen Leiterplatten und Hybridschaltungen, gedruckte Elektronik, Mikroelektronik sowie EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz), wurde darüber informiert, dass die HEB Swiss Investment AG, Zürich, ihre sämtlichen Anteile an der Cicor Technologies Ltd. in einem Verpflichtungsgeschäft an ein Beteiligungsvehikel der Firma One Equity Partners (OEP) veräussert hat.



03.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die HEB Swiss Investment AG war seit März 2009 Ankeraktionär der Cicor Gruppe und besass per 31. Dezember 2020 rund 29.35% der Aktien.