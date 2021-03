Foto: Vladimir Koletic - 123rf Devisen Euro hält sich bei 1,21 Dollar Nachrichtenagentur: dpa-AFX 16 | 0 | 0 03.03.2021, 07:29 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch weiter an der Marke von 1,21 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2080 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,2028 Dollar festgesetzt. Zur Wochenmitte stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister bekanntgegeben. Die auf einer Unternehmensumfrage basierenden Indikatoren geben Auskunft über den Zustand des von der Corona-Krise hart getroffenen Dienstleistungssektors. In den USA wird das Pendant des Instituts ISM veröffentlicht. Außerdem werden Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet./bgf/mis





