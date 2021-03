Amazon veröffentlichte am 2. Februar die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2020, welches am 31.12. endet. Amazon hatte ein rekordverdächtiges Weihnachtsquartal und lieferte Kunden weltweit mehr als eine Milliarde Spielzeug-, Haushalts-, Mode-, Elektronik-, Schönheits- und Körperpflegeprodukte. AWS kündigte im Quartal eine bedeutende Kundendynamik mit neuen Verpflichtungen und Migrationen in wichtigen Branchen an. Der Bogen spannt sich von JPMorgan Chase über Metro-Goldwyn-Mayer bis zu BMW aus dem Automobilsektor. Im Jahresvergleich stieg der Nettoumsatz des Q4 dadurch um 44 Prozent auf 125,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte im selben Quartal auf 7,2 Milliarden US-Dollar zu, was 14,09 US-Dollar pro verwässerter Aktie bedeutet. Im Vergleich zum Q4 2019 entspricht dies somit einer Steigerung von 118 Prozent. Die Marktteilnehmer würdigten die Zahlen mit einer kurzfristigen Outperformance.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Amazon wurde durch die Corona-Krise aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Nach dem Abverkauf Ende 2018 folgte eine 12 monatige Seitwärtsphase, die ab Mitte März 2020 in einen steilen Aufwärtstrend überging. Das Papier konnte ausgehend vom Tief Mitte März 2020 bis zum All Time High von 3552,25 US-Dollar am 2. September 2020 um knappe 120 Prozent zulegen. Im Zwölfmonats-Vergleich mit der Benchmark Nasdaq 100 gab es eine Outperformance bis zum 2. September in der Höhe von guten 20 Prozentpunkten, die aber aktuell auf null gefallen ist. Der Titel hat durch die Konsolidierung im Vergleich zu anderen Technologiepapieren wieder Potenzial aufgebaut. Das gewichtige Supportlevel bei 3066,62 US-Dollar hat das Abwärtsmomentum gebremst und eine Kursumkehr ausgelöst. .Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kurs innerhalb der Bandbreite zwischen 2900 US-Dollar und 3552 US-Dollar bleibt und so mittelfristig Aufwärtspotenzial bis zur Bandbreitenobergrenze hat.