Anlagefokus Künstliche Intelligenz: Die Macht der Maschinen clever nutzen

Künstliche Intelligenz ist einer der Megatrends, der unser Leben und Arbeiten nachhaltig beeinflusst. Wie immer bei großen Entwicklungen: Die Finanzwelt hat dies längst erkannt und in entsprechenden Themenfonds investierbar gemacht. Ein Überblick.

Recruiting von Personal, die Kommunikation via Chatbot mit einem Dienstleister oder auch sprachgesteuerte Anwendungen, die uns den Alltag erleichtern: Künstliche Intelligenz hat unser Leben geradezu revolutioniert. Die Ideen und Vorstellungen dahinter reichen allerdings schon weit länger zurück und fanden nicht zuletzt in Legenden wie dem Golem oder innerhalb der Populärkultur etwa in Form von Mary Shelleys Frankenstein oder Science-Fiction-Romanen ihren Ausdruck. Abseits dieser literarischen Verarbeitungen und damit verbundenen philosophischen Fragestellungen umschreibt das Konzept allgemein ausgedrückt die Fähigkeit von Computern und Maschinen, menschliche Denken und Entscheidungsverhalten nachzuempfinden. So imitieren beispielsweise Computerspiele oder Schachcomputer intelligentes Verhalten.