JPMORGAN belässt Schaeffler auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi hält in einer ersten Reaktion am Donnerstag 2021 das obere Ende der Ziele für erreichbar. Den Ausblick für den freien Mittelzufluss hält er für ziemlich vorsichtig./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:44 / GMT