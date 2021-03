Schlechte Laune ist heute bei allen PLUG POWER-Aktionären angesagt. So hat die Aktie ein Minus von rund acht Prozent zu verarbeiten. Ein Anteilsschein ist damit nur 36,50 EUR wert. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Denn PLUG POWER rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Die Aktie müsste nur rund sechzehn Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 31,38 EUR in den Weg. Daher liegen jetzt neue Trendsignale in der Luft!

Anleger, die von PLUG POWER überzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal günstig einzusteigen. Denn heute weiß niemand, ob Sie die Aktien noch einmal so günstig bekommen. Für PLUG POWER-Bären ist der heutige Tag vermutlich ein gefundenes Fressen.

