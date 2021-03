IR.on AG veröffentlicht Medienstudie 2020/2021: Handelsblatt siegt in drei Kategorien; Börsen-Zeitung hat die höchste Qualität

Erhebung in vierter Auflage seit 2010 zur Mediennutzung unter Investoren und Analysten im Small- und Mid-Cap-Segment in Deutschland

Handelsblatt großer Gewinner der Studie: Höchster Einfluss auf Investment Professionals, höchste Awareness und meistgenutzte Onlineseite

Börsen-Zeitung bleibt Qualitätsführer unter den Print-Medien

Boersengefluester.de überrascht als bestes Online-Finanzmedium

Wichtigste Medienkategorie bleiben Nachrichtenagenturen und deren Services - Bloomberg am beliebtesten

5. März, Köln/Frankfurt - Bereits zum vierten Mal hat die IR.on AG, Beratungsgesellschaft für Investor Relations und Finanzkommunikation, die Mediennutzung von Investoren und Analysten aus dem Small- und Mid-Cap-Segment analysiert. Befragt wurden insgesamt 40 Professionals, davon 22 Finanzanalysten mit einem kumulierten Research-Universum von 450 Nebenwerten und 18 Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6,3 Mrd. Euro.

Unter den Befragten schneidet das Handelsblatt besonders gut ab: Mit 55 % wird die Tageszeitung am häufigsten spontan als beruflich regelmäßig genutztes Medium genannt - verfügt also über die höchste sogenannte Top-of-Mind-Awareness aller Medien. Außerdem bescheinigen Investoren und Analysten dem Handelsblatt den größten Einfluss auf ihre Arbeit. Die Börsen-Zeitung, Sieger der letzten Befragung 2016, rangiert in beiden Kategorien dieses Mal an zweiter Stelle. Hinsichtlich Qualität bleibt die Börsen-Zeitung jedoch die Nummer 1 unter den Finanz- und Wirtschafts-Printmedien.