Was ein Schwachsinn! Gold und Silber unter Druck wegen banalen Gründen - Rache der Manipulateure an wallstreetsilverbets.com? Einfach wird es nicht die Edelmetallmärkte aus den Angeln heben zu wollen. Aber es gibt viele fundamentale Gründe warum wir bald neue Alltime-Highs bei Gold und Silber sehen werden. nichts geht über Nacht auch wenn das in vielen Threads und Foren gerne geschrieben wird. Aber wir stehen vor der gleichen Situation wie 2003/2004 bzw. 2009. Da gings dann auch in den Folgejahren deutlich nach oben.