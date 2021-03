Anlegerverlag Thyssenkrupp mit Rückenwind Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.03.2021, 18:32 | 115 | 0 | 1 05.03.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de 1 Mit viel Vorschusslorbeeren startet Thyssenkrupp in den heutigen Handel. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund vier Prozent gehandelt. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Dieser Anstieg auf Thyssenkrupp sorgt für ordentlich Entspannung. Weil die Aktie damit neue Maßstäbe setzen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 11,95 EUR austariert. Börsianer sollten daher Thyssenkrupp in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen. Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Wer von Thyssenkrupp ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen. Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.



