bet-at-home.com AG will Dividende von 2,50 Euro je Aktie zahlen

Aktionäre der bet-at-home.com AG sollen für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie erhalten. Dies kündigt der börsennotierte Düsseldorfer Online-Sportwetten und Online-Gaming-Anbieter am Montag an. Insgesamt wird die Gesellschaft damit 17,5 Millionen Euro an die Aktionäre ausschütten.Das Jahr 2020 schließt die bet-at-home.com AG mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag von 126,9 Millionen Euro ab nach ...