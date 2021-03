Nynomic Umsatz soll sich mittelfristig fast verdoppeln Nachrichtenquelle: 4investors | 09.03.2021, 14:21 | 4 | 0 | 0 09.03.2021, 14:21 |



Weiterlesen auf 4investors.de Nynomic hebt die mittelfristigen Prognosen für Umsatz und Gewinn vor Steuern an. Hintergrund sei neben der Geschäftsentwicklung in 2020 auch die Unternehmensangaben zufolge sehr positive Entwicklung in 2021 und ein Auftragsbestand in Höhe von aktuell über 70 Millionen Euro. Mittelfristig will man nun den Umsatz auf 150 Millionen Euro steigern und eine Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern von mindestens 15 Prozent erzielen. ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

Nynomic Aktie





