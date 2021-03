Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gibt den Beginn des Verkaufsprozesses auf dem größten Mandelmarkt der Welt bekannt

DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion

10.03.2021 / 18:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (10. März 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine ersten Erzeugerversuche an der bislang größten Einzelkulturmöglichkeit in den USA, dem kalifornischen Mandelmarkt, begonnen hat. BVT hat Versuche mit fünf Mandelerzeugern und Beratern für wichtige Kulturpflanzen in der Hauptmandelanbauregion des Bundesstaates, dem Central Valley, begonnen. Der gesamte kalifornische Mandelmarkt hat einen Wert von über 6 Mrd. USD(1) ist neben der Milchwirtschaft der größte Landwirtschaftssektor des Bundesstaates und umfasst eine Anbaufläche von über 1,2 Mio. Acres(2). Die fünf neuen Studien beginnen weniger als zwei Monate, nachdem BVT die staatliche Zulassung für ihr geschütztes Vectorite mit dem biologischen Fungizid CR-7 (Clonostachys Rosea CR-7) (CR-7) erhalten hat. Das Unternehmen konnte vor dieser Genehmigung keine Feldversuche durchführen. Die Sicherung dieses Versuchsniveaus von Erzeugern in einem neuen Bundesstaat, bei einer neuen Kulturpflanze und in so kurzer Zeit zeigt die Dynamik, die BVT jetzt auf dem US-Markt erreicht. Wie die jüngste Mitteilung des Unternehmens zu Beerenversuchen mit kalifornischen Erzeugern spricht dies für die Möglichkeit, BVTs Wachstum auf dem größten Agrarmarkt in den USA zu beschleunigen. BVT befindet sich auch in Gesprächen mit dem Almond Board of California, das 7.600 Mandelerzeuger und 100 Händler vertritt. Das Almond Board ist einer der führenden US-amerikanischen Erzeugerverbände, der sich verpflichtet hat, bis 2025 die Einführung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfungsmittel um 25 % zu steigern. Ziel dieser ersten Versuche ist die Erlangung der Kenntnis und des Konzeptnachweises (Proof of Concept) für die BVT-Technologie, um wichtige Pilzpathogene in Mandeln im Einklang mit den Zielen des Almond Board zu kontrollieren.