N2 Logics, Tochtergesellschaft von New Wave, unterzeichnet Partnerschaftsabkommen mit Naturheilpraktikerin Dr. Elizabeth Goldspink hinsichtlich Zusammenarbeit an mehreren Entwicklungen

Toronto, 11. März 2021 – NEW WAVE HOLDINGS CORP. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) („New Wave“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Ausgeber, der Kapital- und Unterstützungsdienstleistungen anbietet, gibt bekannt, dass N2 Logics Inc. („N2“), ein Unternehmen, an dem New Wave eine beträchtliche Beteiligung besitzt, ein Abkommen mit Dr. Elizabeth Goldspink hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei mehreren bevorstehenden Projekten unterzeichnet hat.

Nach dem Inkrafttreten des Partnerschaftsabkommens am 22. März 2021 werden N2 Logics und Dr. Goldspink in den kommenden Monaten bei mehreren Entwicklungen zusammenarbeiten. Das Unternehmen für E-Commerce und digitales Marketing plant, noch in diesem Sommer eine eigene Linie an funktionellen Pilzprodukten im Vereinigten Königreich auf den Markt zu bringen, die zurzeit von Dr. Goldspink entwickelt werden. N2 Logics rechnet mit einer positiven Umsatzentwicklung durch die Erweiterung der bestehenden Produkte um diese Pilzkollektion, wobei sich die prognostizierte Umsatzsteigerung nach der Einführung auf 18 % beläuft.

Im Rahmen der Partnerschaft wird N2 Logics seine Marke Bloom Botanics nutzen, um den Verkauf der Nahrungsergänzungsmittel Papillex und AHCC von Papillex durch Dr. Goldspink über seine E-Commerce-Website und Amazon zu fördern. Die kürzlich gemeldete Verlängerung der Nachfrist in Nordirland ermöglicht es N2 Logics, den Produktvertrieb im ganzen Vereinigten Königreich und in Europa von einem Standort aus zu rationalisieren.

Dr. Goldspink ist eine in Toronto ansässige Naturheilpraktikerin und bekannte Gesundheits- und Wellnessunternehmerin, die häufig als Wellnessexpertin in CityLine auf CityTV zu sehen ist. Dr. Goldspink studierte auf Körper und Geist ausgerichtete Medizin an der Harvard Medical School unter Dr. Herbert Benson, MD, der bei der Erforschung, Förderung und klinischen Praxis der auf Körper und Geist ausgerichteten Medizin weltweit führend ist. Sie schreibt für unterschiedliche Print- und Online-Publikationen, einschließlich Integrative Healthcare Practitioners (IHP), und formuliert natürliche Gesundheitsprodukte (NGPs) für mehrere innovative Unternehmen.

„Wir freuen uns, mit einer versierten und angesehenen Naturheilpraktikerin wie Dr. Elizabeth Goldspink zusammenzuarbeiten“, sagte Willie Tsang, CEO von New Wave. „Sie verfügt über umfassendes Know-how und Erfahrung im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege und Wellness und ihre Expertise wird wesentlich zum Wachstum und zur Entwicklung unseres Unternehmens beitragen, während wir unsere Weiterentwicklung fortsetzen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihr bei einer Reihe von bevorstehenden Projekten, von denen wir zuversichtlich sind, dass sie zu erfolgreichen Ergebnissen führen werden, die für beide Seiten von Vorteil sind.“

„Pilze sind die Zukunft des Wohlbefindens und ich freue mich, dazu beizutragen, den Menschen reine, transparente und therapeutische Mischungen zugänglich zu machen, von denen sie profitieren werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit New Wave bei unterschiedlichen Unternehmungen“, sagte Dr. Elizabeth Goldspink.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. Die Tochtergesellschaften von New Wave zählen zu ihrem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Willie Tsang

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

willie@willie-tsang.com

ÜBER Papillex

Papillex ist ein Unternehmen, das ein klinisch erforschtes, nährstoffreiches Nahrungsergänzungsmittel anbietet, das konzipiert wurde, um das Immunsystem bei der Reaktion auf HPV zu unterstützen. Papillex optimiert die natürliche Immunität und ersetzt wichtige Nährstoffe, die nachweislich bei Menschen mit anhaltenden HPV-Symptomen fehlen oder unzureichend vorhanden sind. Darüber hinaus bietet Papillex auch ein medizinisches Pilzprodukt aus dem Myzel von Shiitake-Pilzen namens AHCC, das von über 20 klinischen Studien am Menschen unterstützt wird. AHCC hilft dem menschlichen Körper nachweislich dabei, besser auf HPV und andere Virusinfektionen zu reagieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://papillex.com.

ÜBER N2 LOGICS INC.

Das Team von N2 kann im Bereich des Online-E-Commerce und des digitalen Marketings eine Erfahrung von über zehn Jahren vorweisen und nutzt bewährte und echte Methoden, um durch Leadgenerierung und Konversionsoptimierung qualitativ hochwertigen Online-Verkehr anzuziehen. Basierend auf den aktuellen Bedürfnissen des digitalen Marketings konzentrieren sie sich auf erstklassige Taktiken und digitale Optimierung, um eine Kapitalrendite zu erzielen. Durch die einzigartige Positionierung von New Wave wird N2 die Möglichkeit haben, global zu wachsen und gleichzeitig unterschiedliche Produkte in der Branche zu entwickeln und zu entdecken.

Investoren, die an einem Kontakt mit N2 interessiert sind, können unter http://www.n2logics.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

ÜBER DIE E-COMMERCE-PLATTFORM BLOOM BOTANICS

Bloom Botanics ist eine äußerst innovative E-Commerce-Plattform, die gegründet wurde, als ein Kollektiv von E-Commerce-Experten aus dem Vereinigten Königreich, Irland und der nordamerikanischen Cannabis- und Cannabiszubehörbranche erkannt hatte, dass es eine beträchtliche Möglichkeit gab, Bloom Botanics zu gründen, um eine beeindruckende Auswahl an unterschiedlichen Produkten auf CBD- und Pilzbasis zu führen und seine Präsenz in diesem Bereich auf produktbezogener und geografischer Basis weiter intensiv zu erhöhen. Das Team von Bloom Botanics besteht zurzeit aus Branchenexperten aus sechs verschiedenen europäischen Ländern und es ist geplant, dass dieses Team und dessen Expertise in Zukunft noch erweitert wird.

Investoren, die an einem Kontakt mit Bloom Botanics interessiert sind, können unter https://www.bloombotanics.co.uk mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Bloom Botanics wurden von Bloom Botanics und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Sachverhalt der Übernahme in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. „davon ausgehen“, „planen“, „schätzen“, „erwarten“, „möglicherweise“, „werden“, „beabsichtigen“, „sollten“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

